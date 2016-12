Bildergalerie – Die schÃ¶nsten BÃ¤der im Dachgeschoss

Showing 1 of 15

Ein ausgebautes Dachgeschoss wird klassischerweise gern als Kinder-, Gäste- oder Arbeitszimmer genutzt. Doch auch die Einrichtung eines Badezimmers unter dem Dach hat seinen Reiz: So lässt sich bei einem Bad mit Blick in den Sternenhimmel herrlich entspannen und das viele Tageslicht durch Dachfenster erleichtert den Start in den Tag. Die Schrägen sorgen für eine besonders gemütliche Atmosphäre und müssen kein Hindernis für die Einrichtung einer Wellnessoase unter dem Dach sein. Klicken Sie unsere Bildergalerie und lassen Sie sich für Ihr Dachgeschoss inspirieren.

Quelle & Fotos: Velux Deutschland GmbH