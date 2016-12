Haus-Check – Standfest bei Wind und Wetter

Ist unser Haus bei Unwettern genug gesichert? Wenn die letzte Modernisierung von Dach und Fassade lange her ist, macht ein Haus-Check Sinn. Vorbeugen ist die Devise – das Wetter spielt immer öfter verrückt. Sitzen alle Ziegel fest? Ein rechtzeitiger Haus-Check sorgt Unwetterschäden vor.

Sintflutartiger Regen, Hagel, Sturmböen: Die eigenen vier Wände müssen immer häufiger extremen Wetterlagen widerstehen. Für Hausbesitzer steigt das Risiko, für Gebäude- oder gar Personenschäden haftbar zu werden. Es empfiehlt sich, potenzielle Schwachstellen mithilfe von Fachhandwerkern prüfen und sofort sanieren zu lassen. Besonderes Augenmerk verdienen Dach und Fassade. Hier können sich Dachplatten und Fassadenteile lösen und in die Tiefe stürzen. Gefährliche Sogwirkungen entstehen auf der windabgewandten Seite. Die Dachbedeckung sollte am First und den Dachrändern gut befestigt sein. Sogenannte Sturmklammern helfen beim Fixieren. Modernisierungskandidaten sind auch marode Schornsteine und undichte Fenster sowie Lichtschächte.

Überschwemmung im Keller

Starkregen kann Kanalnetze völlig überlasten. Das Wasser strömt dann durch die Abwasserleitungen zurück ins Haus. Der nachträgliche Einbau einer Rückstausicherung oder Hebeanlage verhindert die Überflutung. Der Elektroverteilerkasten sollte so konzipiert sein, dass sich hochwasserbedrohte Räume separat vom Netz nehmen lassen. Öltanks müssen verankert sein, auslaufendes Heizöl kann ein Haus unbewohnbar machen. Gasthermen sind im Dachgeschoss hochwassersicher untergebracht.

Wetteralarm per App

Unwetter treten zuweilen so plötzlich auf, dass keine Zeit mehr bleibt, Markisen einzufahren oder Fenster durch Rollläden zu schützen. Smart-Home-Techniken wie Wind- und Regenwächter sind nützliche Helfer. Sie sorgen für Sicherheit, auch wenn die Bewohner gerade nicht zu Hause sind.

Quelle: BHW Bausparkasse

Foto: Rathscheck Schiefer / BHW Bausparkasse