Interview – â€žDas Alter des Aufzugs ist nicht unbedingt entscheidendâ€œ

Notfallplan, Aufzugswärter, Gefährdungsbeurteilung – wer in Deutschland einen Aufzug betreibt, muss an vieles denken. Worauf Betreiber besonders achten sollten, verrät Stefan Müller, Kundendienstleiter beim Aufzugsunternehmen Haushahn.

Herr Müller, steigen Sie mit einem sicheren Gefühl in einen Aufzug?

Ja, in Deutschland gibt es sehr strenge Auflagen für den Betrieb von Aufzügen. Da muss man sich keine Sorgen machen.

Dennoch: Die Hälfte der Aufzüge in Deutschland ist älter als 20 Jahre. Ist das ein Risiko?

Nein, das hängt doch vor allem vom Zustand des Aufzugs ab. Wenn er fachgerecht gewartet wird, die vorgeschriebenen Prüfungen erfolgen und gegebenenfalls präventiv Komponenten ausgetauscht werden, ist das Alter der Anlage nicht unbedingt entscheidend.

Für den Betreiber des Aufzugs aber schon.

Da ist was Wahres dran. Je älter ein Aufzug ist, desto höher sind die Ausfallzeiten, weil immer mal etwas kaputt geht oder getauscht werden muss. Im Zweifelsfall ist das benötigte Ersatzteil gar nicht mehr verfügbar – und nicht jeder hält Ersatzteile 20 Jahre bereit, so wie wir das tun.

Was kann ich als Betreiber eines Aufzugs tun, dass es gar nicht erst so weit kommt?

Als Aufzugsbetreiber sind Sie verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung erstellen zu lassen. Das ist eine sicherheitstechnische Bewertung, bei der Mängel und Abweichungen beim Betrieb des Aufzugs zum Stand der Technik festgestellt werden. Gegebenenfalls stellen wir dann gemeinsam mit dem Kunden einen Modernisierungsplan auf, der auch bei älteren Anlagen Verfügbarkeit und Planungssicherheit ermöglicht.

Das ist aber nur eine der zahlreichen Pflichten, die ein Aufzugsbetreiber erfüllen muss. Wer blickt denn da noch durch?

Insbesondere die neue Betriebssicherheitsverordnung, die 2015 in Kraft getreten ist, hat eine Vielzahl von Änderungen gebracht, die für Verunsicherung bei den Betreibern gesorgt hat. Die großen Hausverwaltungen hatten das auf dem Schirm, aber bei vielen kleineren Verwaltungen und Eigentümern gibt es nach wie vor großen Beratungsbedarf.

Bei welchen Themen zum Beispiel?

Das fängt damit an, dass Sie zum sicheren Betrieb des Aufzugs verpflichtet sind, einen Aufzugswärter zu benennen und zu unterweisen. Das wird häufig nicht beachtet. Außerdem muss seit dem 1. Juni 2016 auch für bestehende Aufzüge ein Notfallplan und eine Notbefreiungsanleitung vorhanden sein. Auch das ist noch nicht überall der Fall. Überhaupt das Thema Notruf: Die Telekom stellt gerade ihr analoges Festnetz auf IP-Telefonie um. Das betrifft auch die Aufzugsnotrufe und setzt viele Betreiber in Zugzwang.

Was empfehlen Sie in diesen Fällen?

Ein kompetentes Serviceunternehmen zu kontaktieren. Wir haben dabei den Vorteil, dass wir als Markenverbund regionaler Aufzugsbetriebe unseren Kunden die Verlässlichkeit und Verfügbarkeit eines großen Dienstleisters bieten können. Wir verfügen über eine eigene rund um die Uhr besetzte Notrufzentrale und übernehmen mit dem Leistungspaket „Prüfung komfort“ einen Teil der Betreiberpflichten rund um das Thema Aufzugsprüfung. Mit dem Haushahn-Portal bieten wir unseren Kunden sogar einen Echtzeit-Zugang zu den Leistungs- und Wartungsdaten der Aufzüge über App und Webbrowser an. Wir haben also für kleine und große Kunden passende Lösungen parat.

Text & Foto: Haushahn

Informationen: www.haushahn.de