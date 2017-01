Sicherheits-Knigge zur Advents- und Weihnachtszeit

„Advent, Advent, ein Lichtleinbrennt…“ So beginnt ein uns allen wohl bekanntes Weihnachtslied. Doch wenn es schlecht läuft, brennen am Weihnachtsabend nicht nur vier Lichtlein, sondern gleich der ganze Baum. Und dann steht leider nicht das Christkind vor der Tür, sondern die Feuerwehr. Aller Warnungen zum Trotz kommt es Jahr für Jahr zur Weihnachtszeit zu Zimmer- und Wohnungsbränden. Sie entstehen in den meisten Fällen durch Unachtsamkeit oder den unsachgemäßen Umgang mit Kerzen und Feuer. Besonders auffällig: Die Tendenz von Bränden und Brandschadensummen ist seit Jahren ansteigend. Je näher Weihnachten rückt und je trockener die Adventkränze und -gestecke werden, desto häufiger muss die Feuerwehr ausrücken. Was also tun?

Feuerwehren haben zahlreiche Informationen zu alltäglichen, aber auch besonderen Gefahrensituationen zusammengestellt. Daraus entstanden sind die nachfolgenden Sicherheitsempfehlungen für die Advents- und Weihnachtszeit:

Verwenden Sie eine nichtbrennbare Unterlage für Ihren Adventkranz oder Ihr Adventgesteck! Stellen Sie den Kranz oder das Gesteck nicht in der Nähe von Wärmequellen auf! Wechseln Sie trockene Tannenzweige gegen frisches Grün aus, sie wirken sonst geradezu als Brandbeschleuniger! Kaufen Sie den Christbaum erst kurz vor dem Fest und stellen Sie ihn bis dahin in einen Eimer Wasser auf den Balkon oder auf die Terrasse! Bringen Sie die Kerzen grundsätzlich so an, dass die Äste des Baums nicht in Brand geraten können! Zünden Sie die Kerzen am Tannenbaum immer von oben nach unten an und löschen Sie die Kerzen in umgekehrter Reihenfolge, also von unten nach oben! Lassen Sie die Kerzen nie ganz abbrennen! Verwenden Sie Wunderkerzen nicht in der Nähe des Christbaums oder anderen brennbaren Gegenständen! Entsorgen Sie noch glühende Wunderkerzen nur auf einer nichtbrennbaren Unterlage oder in einem geschlossenen Metalleimer! Achten Sie bei brennbarem Baumschmuck (Strohsterne, Papiergirlanden etc.) darauf, dass dieser in einem ausreichenden Abstand zu den Kerzen angebracht wird! Sichern Sie den Weihnachtsbaum gegen Umkippen! Stellen Sie geeignetes Löschgerät bereit! Das kann zum Beispiel ein Eimer mit Wasser oder ein Schaum-Feuerlöscher sein. Wenn Sie elektrische Kerzen verwenden, achten Sie darauf, dass diese VDE-geprüft sind! Nähere Informationen finden Sie auf der Internetpräsenz der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH: www.vde.com

Text: Katrin Täubig

Fotos: ERGO Versicherungsgruppe, Osram