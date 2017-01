KfW & BAFA – So profitieren Sie von den staatlichen FÃ¶rderprogrammen

Heute schon an morgen denken – so lautet das Motto der KfW, die mit zahlreichen Förderprodukten Maßnahmen zur Steigerung von Energieeffizienz und Wohnkomfort unterstützt. Inhaber von Bestandsimmobilien, die ihre Häuser und Wohnungen modernisieren möchten, aber auch Bauherren und Käufer von Wohneigentum profitieren von zinsgünstigen Darlehen und attraktiven Investitionskostenzuschüssen.

Energieeffizienz

Wer eine neue Immobilie bauen oder kaufen möchte und dabei Wert auf Energieeffizienz legt, kann bei seinen Plänen Fördergeld vom Staat einkalkulieren. Ob Baubegleitung durch externe Sachverständige, Bau oder Ersterwerb eines neuen KfW-Effizienzhauses, der Einbau einer Brennstoffzellenheizung oder die Nutzung erneuerbarer Energien – zahlreiche Vorhaben und Maßnahmen werden staatlich gefördert. Für alle, die ihre Immobilie fit für die Zukunft machen möchten, hat der Staat ebenfalls verschiedene Förderprogramme aufgelegt. Wer die zum Beispiel die Heizungsanlage auf erneuerbare Energien umstellt, Wände, Dachflächen, Keller- und Geschossdecken dämmt oder Fenster und Außentüren erneuert, kann mit satten Zuschüssen rechnen. Dabei sind bestimmte technische und planerische Mindestanforderungen zu erfüllen. Hierzu zählen beispielsweise der erzielte Jahresprimärenergiebedarf oder die Einbindung eines Sachverständigen. Auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, zahlt allen, die ihre Heizung auf erneuerbare Energien umstellen, kräftige Investitionszuschüsse. Solarkollektoranlagen für Warmwasserbereitung und Raumheizung werden ebenso bezuschusst wie Biomasseanlagen und Wärmepumpen. Besonders interessant: Viele Förderprogramme von KfW und BAFA lassen sich miteinander kombinieren und zu lukrativen Paketen schnüren.

Die Förderung durch das BAFA Solarthermieanlagen für Warmwasserbereitung oder Raumheizung, kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung, solare Kälteerzeugung Biomasseanlagen: Kessel zur Verfeuerung von Biomassepellets und Holzhackschnitzeln, Pelletöfen mit Wassertasche, besonders emissionsarme Scheitholzvergaserkessel Wärmepumpen für die Raumheizung und die kombinierte Warmwasserbereitung und Raumheizung

Wohnkomfort

Unter dem Begriff ‚Altersgerecht Umbauen‘ werden von der KfW Maßnahmen gefördert, die den Wohnkomfort erhöhen – und zwar für Alt und Jung. Denn es empfiehlt sich immer, seine Immobilie so zu planen und zu gestalten, dass sie zu allen Lebenssituationen passt. Egal ob man eine Familie gründen oder im Alter so lange wie möglich unabhängig im eigenen Zuhause leben möchte. Deshalb werden Lösungen zur Reduzierung von Barrieren gefördert, die den Wohnkomfort für die Bewohner sämtlicher Altersklassen erhöhen. Hierzu gehören Barrierefreiheit von Zuwegungen sowie Haus- und Wohnungseingängen. Überdachungen von Abstellplätzen für Kinderwagen, Fahrräder oder Rollatoren/Rollstühlen. Verbesserung der Orientierung mit einem durchdachten Beleuchtungskonzept. Denn über alle diese Dinge freut sich eine Mutter mit Kinderwagen ebenso wie der Fahrradfahrer oder eine körperlich eingeschränkte Person, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen ist.Für einen erhöhten Wohnkomfort sorgt weiterhin die optimale Ausstattung der beiden Funktionsräume Küche und Bad.

Einbruchschutz

Auch in Sachen Diebstahl- und Einbruchschutz hat die KfW einen Maßnahmenkatalog entwickelt, in dessen Rahmen sie Modernisierer unterstützt. Gefördert werden unter anderem der Einbau einbruchhemmender Haus- und Wohnungseingangstüren, Fenster und Rollläden. Die Installation von Einbruchs- und Überfallmeldeanlagen, zu denen beispielsweise Kamerasysteme und intelligente Türschlösser gehören. Außerdem Assistenzsysteme wie Gegensprechanlagen, Bewegungsmelder, Not- und Rufsysteme. Welche Systeme die technischen Mindestanforderungen erfüllen und damit förderfähig sind, hat die KfW in einem Merkblatt zusammengestellt.

153 Energieeffizient Bauen (Kredit)

Für Bau oder Ersterwerb eines neuen KfW-Effizienzhauses 431 Energieeffizient Bauen und Sanieren (Zuschuss Baubegleitung)

Für Planung und Baubegleitung durch externe Sachverständige 433 Energieeffizient Bauen und Sanieren (Zuschuss Brennstoffzelle)

Die innovative Brennstoffzelle für die Wohnimmobilie 124 KfW-Wohneigentumsprogramm (Kredit)

Zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum 134 KfW-Wohneigentumsprogramm – Genossenschaftsanteile (Kredit)

Zur Finanzierung von Genossenschaftsanteilen zum Wohnen 274 Erneuerbare Energien – Standard – Photovoltaik (Kredit)

Zur Finanzierung von Sonnenenergie zur Stromerzeugung 275 Erneuerbare Energien – Speicher (Kredit)

Strom aus Sonnenenergie erzeugen und speichern

151 Energieeffizient Sanieren (Kredit)

Für die Sanierung zum KfW-Effizienzhaus oder energetische Einzelmaßnahmen 167 Energieeffizient Sanieren (Ergänzungskredit)

Für die Umstellung von Heizungsanlagen auf erneuerbare Energien 430 Energieeffizient Sanieren (Investitionszuschuss)

Für die Sanierung zum KfW-Effizienzhaus oder energetische Einzelmaßnahmen 159 Altersgerecht Umbauen (Kredit)

Kredit für Einbruchschutz, mehr Wohnkomfort und weniger Barrieren 455 Altersgerecht Umbauen (Investitionszuschuss)

Zuschuss für Einbruchschutz, mehr Wohnkomfort und weniger Barrieren

Text: Katrin Täubig

Foto: djd/IKK classic/thx, J. Leibl / Jedermann-Verlag