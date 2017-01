Komfortabel wohnen – Die Trends der Wohnzukunft

Eine attraktive Immobilie zeichnet sich durch verschiedene Faktoren aus. Der Slogan nahezu aller Immobilienmakler lautet hierbei zwar: Lage, Lage, Lage. Doch auch Ausstattung, Komfort und Zukunftsorientierung spielen eine immer größere Rolle. Denn die Ansprüche an Wohnen und Leben steigen. Und auch die Digitalisierung – in der Arbeitswelt längst etabliert – erobert nach und nach unser Zuhause. Das gilt insbesondere für vermietete Wohnungen, die durch den Vermieter immer mal wieder auf den neusten Stand gebracht werden sollten.

Komfortable Funktionsräume

An Küche und Bad zeigt sich besonders deutlich, ob eine Wohnung den Ansprüchen potentieller Mieter an Raum und Wohnen genügt. Vor allem, wenn man langfristige, loyale Mieter in seiner Immobilie begrüßen möchte. Eine komfortable und gleichzeitig egal welcher Generation angehörigen gerechte Küche verfügt über reichlich Bewegungsflächen und eine Übereck-Anordnung der Arbeitsbereiche in L- oder U-Form. So sind Spüle, Herd und Kühlschrank mit nur einer Drehbewegung zugänglich. Außerdem sollten wichtige Bereiche mit wenig Aufwand unterfahr-/untersitzbar gemacht werden können. Alternativ sind sie höhenverstellbar, was übrigens auch jüngere Paare mit deutlichem Größenunterschied freut.

Für das Bad gilt im Prinzip genau das Gleiche: Es sollte groß genug sein, damit die notwendigen Abstände zwischen Möbelstücken und Sanitäreinrichtungen eingehalten werden können. Stolperfallen wie Stufen, Schwellen oder Podeste sind tabu. Schlichte Haltegriffe und rutschhemmende Materialien sorgen für mehr Sicherheit. Natürlich ist ein Bad nach dreißig Jahren meist noch immer funktionstüchtig, aber nicht mehr zeitgemäß. Eigentümer sollten deshalb auch hier einen Blick drauf werfen um die Wohnzufriedenheit der eigenen Mieter zu steigern. Zufriedene Mieter pflegen die vermietete Wohnung gerne und somit auch des Vermieters Eigentum.

Komfort &Sicherheit

Im Zuge steigender Einbruchszahlen wird das Thema Sicherheit immer wichtiger. Mit einem modernen Türkommunikationssystem, am besten als Videosprechanlage konzipiert, werden nicht nur ungebetene Gäste schneller erkannt. Auch Besucher lassen sich wesentlich komfortabler empfangen. Außerdem können bestimmte Grundstücksbereiche überwacht werden, was Täter abschrecken oder sogar überführen kann. Anwesenheitssimulation durch programmierbare Lichtszenarien und der Einbau elektrischer Rollläden sorgen ebenfalls für mehr Wohnkomfort und erhöhen den Einbruchschutz.

Energieeffizienz

Besonders fortschrittlich sind Immobilien, die bei der Erzeugung von Strom und Wärme auf erneuerbare Energien setzen. Denn so kann eine Menge an Nebenkosten gespart werden. Gleichzeitig wird die Umwelt geschont, was heute wichtiger ist denn je. Bei entsprechender Grundstücksgröße oder Dachform bzw. -neigung kommt eine Wärmepumpe oder eine Solaranlage für die Raumheizung infrage. Mit Photovoltaikmodulen lässt sich günstig Strom erzeugen. Und mit dem sogenannten Smart Metering erhalten die Bewohner einen schnellen und genauen Überblick über den eigenen Verbrauch. So lassen sich Stromfresser erkennen und Energie sparen.

Text: Katrin Täubig

Fotos: djd/Süd-West-Kreditbank/thx; MEP-Werke; Miele